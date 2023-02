DFB-Pokal Aus "magischer Nacht" wird "tragische Nacht" für Paderborn

Trainer über Schiedsrichter: "Vielleicht ist da noch was offen"

Wie sehr das Aus an dem 41-Jährigen nagte, der 2020 Saarbrücken als ersten Viertligisten ins Pokal-Halbfinale geführt hatte, zeigte sein direkter Weg zu Schiedsrichter Daniel Schlager nach dem Schlusspfiff. "Der Ärger ist noch nicht verflogen", sagte Kwasniok rund eine Stunde nach dem Spiel. Sein Frust lag daran, dass in der Runde zuvor gegen Werder Bremen ein Eckball für Paderborn in der regulären Spielzeit nicht mehr ausgeführt werden durfte. Diesmal schon, obwohl die angezeigten drei Minuten Nachspielzeit schon um mehr als eine Minute überschritten waren. Prompt fiel Stuttgarts Siegtor. "Ich kenne Daniel Schlager sehr gut. Wir kommen aus der gleichen Region", sagte Kwasniok über den Unparteiischen. Und ergänzte schmunzelnd: "Er hat mich schon in der Bezirksliga gepfiffen. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist da noch was offen."