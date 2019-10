DFB-Pokal Bayern stolpern ins Achtelfinale - "Fehlpass-Festival"

Manuel Neuer fand alles nicht so witzig, sondern "richtig traurig und enttäuschend, wie wir in der ersten Hälfte aufgetreten sind." Der Nationalkeeper hatte keine Erklärung für die fahrige Vorstellung. "Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob wir vom Kopf her nicht da sind oder man einfach keine Runde weiterkommen will. So sah es jedenfalls aus." Jeder müsse die Fehler nun bei sich selbst suchen, forderte der Kapitän, der am Mittwoch bei der Verleihung des NRW-Verdienstordens von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sichtlich mehr Freude hatte als am Vorabend beim Spiel. Seine Kritik am bisweilen lustlosen Auftritt seiner Elf erneuerte er, nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hatte: "Wir haben zuletzt keine Mittel gefunden zu zeigen, dass wir unschlagbar sind."