Die Leverkusener äußerten sich positiv, sie wollen trotz der Europa-Enttäuschung einen Mix aus Selbstbewusstsein und Trotzigkeit zur Schau stellen. Doch zwei kleine Hoffnungsschimmer gibt es seit Mittwoch für die Lauterer. Zum einen muss diese Bayer-Truppe als erster ungeschlagener Bundesliga-Meister erstmals eine Niederlage verarbeiten. "So eine Situation hatten wir noch nicht", sagte Xhaka.

Sportchef Simon Rolfes betonte jedoch, dass seine Mannschaft "innerhalb der Spiele schon oft gezeigt hat, dass sie wieder aufstehen kann". Zudem sei die Stärke in dieser Saison "aus der Enttäuschung der vergangenen entstanden".

Leverkusen will den Ärger rauslassen

Doch im Hinterkopf des ein oder anderen Profis könnten zum anderen vielleicht auch Befürchtungen aufkommen, die Stimmung am Ende dieser einmaligen Saison ausgerechnet im Schlussspurt und vor der Feier am Sonntag in Leverkusen mit bis zu 80 000 erwarteten Fans zu verderben. "Uns allen ist klar, dass diese Saison etwas glücklicher beendet werden muss", sagte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky: "Deshalb müssen wir dieses scheiß Gefühl verarbeiten und den Ärger am Samstag rauslassen."