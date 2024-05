Popp selbst will ohnehin weitermachen. "Ich werde ja oft gefragt: Du hast schon fast alles gewonnen. Und den Pokal hast du jetzt schon so und so oft gewonnen. Macht es überhaupt noch Spaß, hast du überhaupt noch Hunger danach?", erzählte die Nationalspielerin in einem Interview des "Kicker" und erklärte dann: "Ja, weil ich weiß, wie geil es ist, dann am Ende für den ganzen Schweiß, den du im ganzen Jahr da reingesteckt hast, belohnt zu werden."

"Das ist aktuell das Nonplusultra"

Im DFB-Pokal ging der Titel zuletzt neunmal in Serie nach Wolfsburg, 49 Spiele sind die Wölfinnen in ihrem Lieblingswettbewerb ungeschlagen. "Wir fahren nur mit einem einzigen Gefühl nach Köln: Dass wir einen Pokal gewinnen können", sagte Kellermann vor der Reise an den Rhein. "Und nichts anderes ist Thema bei uns."

Dass mit den seit Samstag als Meister feststehenden Münchnerinnen ein Team wartet, das den VfL in dieser Bundesliga-Saison zweimal besiegt hat (2:1 und 4:0), macht die Aufgabe für Kellermann umso reizvoller: "Jeder weiß, das ist aktuell das Nonplusultra im deutschen Frauenfußball. Von daher ist die Vorfreude sehr groß."