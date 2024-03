DFB-Pokal: Hält der Platz? Zweiter Anlauf in Saarbrücken

Rasen noch nicht "supergut"

"Richtung Dienstag wird noch was gemacht werden müssen. Die Stadt wird da mit Sicherheit täglich mehrere Stunden Zeit investieren, damit der Platz am Dienstag nochmal besser ist", sagte Ziehl. Der Rasen sei zwar noch nicht "supergut", befand der Trainer nach dem Aufeinandertreffen zwischen Saarbrücken und Aue. "Trotzdem war es möglich, Fußball zu spielen." Das war es am 7. Februar nicht. "Der Platz ist in einem desaströsen Zustand", hatte Referee Florian Badstübner damals erklärt.