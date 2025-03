DFB-Pokal Halbfinale Forscher Außenseiter: Arminia glaubt an "Wunder" gegen Bayer

Die Euphorie rund um die Arminia ist riesig, die Sehnsucht in der ganzen Stadt zu spüren. Ein Sieg trennt den Traditionsclub vom erstmaligen Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin am 24. Mai. Die bisherige Saison wirkt wie ein Booster für den Glauben an die eigene Chance im größten Spiel seit Jahren (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD und Sky).

"Wir hatten vier Mal keine Chance und haben sie genutzt. Das wird auch das Motto gegen Leverkusen sein", sagt Kniat. Seine Mannschaft wäre der erste Drittligist im Finale seit dem 1. FC Union Berlin 2001.