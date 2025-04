DFB-Pokal Halbfinale Sensationell ins Pokalfinale: Arminia wirft Leverkusen raus

"Ich bin einfach nur stolz auf diese Mannschaft", sagte Bielefelds Trainer Mitch Kniat nach dem 2:1 (2:1)-Sensationscoup am Dienstagabend in der ARD. "Heute schläft keiner in der Stadt", kündigte der Coach an. Sein Team steht nach Toren von Marius Wörl (20. Minute) und Maximilian Großer (45.+3) erstmals in der Vereinsgeschichte im Endspiel des DFB-Pokals.

Leverkusen droht nun Saison ohne Titel

Erstmals seit Union Berlin 2001 ist damit wieder ein drittklassiger Club im Finale. "Glück brauchten wir gar nicht, denn wir waren die ganze Zeit am Drücker", sagte Kniat völlig zu Recht. In Berlin spielt die Arminia am 24. Mai entweder gegen den VfB Stuttgart oder RB Leipzig, die sich an diesem Mittwoch im zweiten Halbfinale messen (20.45 Uhr/ZDF und Sky).