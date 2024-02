DFB-Pokal: Im Bus durch die Nacht: Lauterns schwere Heimreise nach Coup

Natürlich kennt der 45-Jährige das Datum des Endspiels im DFB-Pokal. Und natürlich würde er am liebsten mit seiner Mannschaft Ende Mai wieder nach Berlin kommen zum großen Finale. Die "große Wucht" des Olympiastadions hatte er ja beim 3:1 gegen Hertha BSC im Viertelfinale gerade erst auf positive Weise erleben können.

Doch Grammozis weiß, dass der coole Auftritt in der Hauptstadt wenig wert ist, wenn die neue Aufbruchstimmung der Roten Teufel nicht in der 2. Liga konserviert wird. 4:1 gegen Schalke, 3:1 in Berlin. Plötzlich ist die Welt der Pfälzer rosarot. "Ich mahne davor", setzte der FCK-Trainer zu einem ihm wichtigen Satz an. Vor kurzer Zeit sei noch "alles in Trümmern" gewesen. Jetzt sei plötzlich alles toll. Dieses Spiel mache er nicht mit.