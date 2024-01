DFB-Pokal "Kribbeln": Vorletzte Prüfung für Herthas Pokal-Sehnsucht

Tor-Garanten Reese und Niederlechner vor Comeback

Ausgerechnet vor dem Lautern-Duell musste er passen. Ein Infekt musste noch auskuriert werden. Sein Assistent Tamás Bódog, der ihn bei der Pressekonferenz vertrat, wählte den kauzigen Duktus seines Chefs. "Wir erwarten nicht viel. Nur eine Sache, dass wir weiterkommen. Sieg." Als Plus können die Berliner verbuchen, dass Fabian Reese (7 Tore, 12 Vorlagen) nach den Folgen einer Corona-Infektion und Florian Niederlechner (6 Tore) nach seiner Rot-Sperre wieder mitspielen können.

Bei Fan-Liebling Reese wird man zwar sehen müssen, wie lange die Kraft reicht. Für Berliner Ohren klingt all das aber schon verheißungsvoll. Nur ist das mit den sportlichen Ideen so eine Sache im Westen der Hauptstadt. Die Realität ist wankelmütig. Wie das 1:3 bei der SV Wehen Wiesbaden am Samstag verdeutlichte. "Kindisch" habe man verteidigt, meinte Bódog.

Die letzte realistische Aufstiegschance dürfte verspielt worden sein. Doch das Pokal-Thema ist eh so riesig, dass die Rechenspiele bis mindestens nach Mittwochabend ruhen. "Wir wollen das Höchste erreichen – und das ist in der 2. Liga der Aufstieg. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann der Pokalsieg", sagte Torwart Tjark Ernst. Und er lieferte auch die Begründung nach: "Das wäre etwas, was für immer bleiben würde. Das Finale im eigenen Stadion zu spielen und zu gewinnen, das würde auch jeder Hertha-Fan so unterschreiben."