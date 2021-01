DFB-Pokal Kulturwandel bei Bayer: Titel klares Ziel für Völler & Co.

"Wir wollen wieder nach Berlin. Und das nicht nur am Freitag zum Spiel bei Union", sagte Sportchef Rudi Völler nach dem 4:1 (1:1) im nachgeholten Zweitrunden-Spiel gegen Eintracht Frankfurt mit Blick auf das Endspiel in der Hauptstadt. Nadiem Amiri wurde sogar noch deutlicher. "Wir standen letztes Jahr im Finale", sagte der Nationalspieler: "Das ist Gier genug, den Pokal diesmal zu holen. Und das wiedergutmachen, was wir im Finale verkackt haben."

Trainer Peter Bosz hatte schon vor dem Frankfurt-Spiel klar das Ziel ausgegeben, wieder das Finale in Berlin erreichen zu wollen: "Und diesmal wollen wir es gewinnen." Es sind neue, ungewohnt mutige Töne bei Bayer und Ausdruck einer neuen Kultur, die Club-Chef Fernando Carro bewusst in den Verein transportiert hat. Jahrelang sprach man nur Mindestziele offen aus, womöglich aus Sorge vor späterem Spott und des Vorwurfs der Arroganz. Doch vielleicht fehlten den Leverkusenern auch deshalb immer die letzten Schritte. Was ihnen dann eben doch Spott und Häme der Medien und gegnerischen Fans einbrachte.