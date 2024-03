DFB-Pokal: Rasen in Saarbrücken fit für das Pokalspiel

Der Rasen sei aktuell bespielbar und habe sich im Vergleich zu Montag verbessert. Man sei zuversichtlich, dass das Spiel stattfinden könne, teilte die Stadt mit. An einigen Stellen soll der neu verlegte Rasen demnach ausgebessert und komplett gemäht werden.

Das Pokalspiel zwischen dem FCS und den Fohlen war Anfang Februar kurzfristig abgesagt worden, weil Dauerregen den Platz damals unbespielbar gemacht hatte. Bereits am Montag war der Stadionrasen überprüft und für bespielbar befunden worden. Der Rasen habe die unerwartet große Regenmenge in der Nacht davor gut verkraftet, hieß es in einer Mitteilung der Stadt vom Montag. Am Dienstag half dann auch noch das Wetter mit: Im Saarland war der Himmel am Vormittag zwar grau, aber es blieb trocken.