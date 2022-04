DFB-Pokal Halbfinale RB gegen Union vor Rekordkulisse - Tedesco-Appell an Fans

Sie wollen zu Spielbeginn mit einem 15-minütigen Stimmungsboykott gegen RB protestieren. Das kündigten die Ultras des Wuhlesyndikats in ihrem Infoblatt "Die Wald-Seite" auch für das Bundesliga-Heimspiel am Samstag an. Der Leipziger Profi Marcel Halstenberg freut sich indes auch auf eine größere Zahl an Gäste-Fans. "Da habe ich richtig Bock drauf. Das wird eine geile Stimmung, wenn die Unioner Fans rüberkommen. Heim- und Auswärtskulisse werden überragend sein", sagte der Nationalspieler bei Sky.

Zwar befindet sich RB mit 14 ungeschlagenen Pflichtspielen im Flow, doch die zwei Niederlagen zuletzt im Stadion An der Alten Försterei dürften alle Profis wachrütteln, auch wenn bei Union damals noch der zu Wolfsburg gewechselte Max Kruse dabei war. "Ich glaube, die Spieler haben es noch präsent, haben es noch vor Augen, wie es ist, gegen Union zu spielen, es ist nicht so einfach", sagte Tedesco, der auf Lukas Klostermann, Kevin Kampl und Amadou Haidara verzichten muss.

RB sehnt sich nach erstem Titel

Dennoch brennen die Leipziger nach den krachenden Finalniederlagen in Berlin 2019 gegen den FC Bayern (0:3) sowie 2021 gegen Borussia Dortmund (1:4) auf das Finale. Der erste große Titel nach zwei regionalen Sachsenpokalsiegen 2011 und 2013 könnte zuvor schon in Sevilla gelingen. Macht RB am 5. Mai im Halbfinal-Rückspiel bei den Glasgow Rangers die Finalteilnahme perfekt, wäre der Sieg in der Europa League im Endspiel am 18. Mai in der spanischen Metropole gegen Frankfurt oder West Ham United möglich.

Doch Union, das 2001 im Finale stand, wäre nichts lieber, als nach nunmehr drei gewonnenen Saison-Duellen gegen Hertha BSC am 21. Mai um den DFB-Pokal zu spielen - dann im Berliner Olympiastadion, der Heimstätte des ungeliebten Stadtrivalen.

Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Adams, Angelino - Olmo, Nkunku - Silva

1. FC Union Berlin: Rönnow – Jaeckel, Knoche, Baumgartl – Trimmel, Khedira, Gießelmann – Haraguchi, Prömel – Awoniyi, Becker