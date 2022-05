DFB-Pokal Finale! Freiburg und Leipzig wollen Saison vergolden

Was die Trainer des SC Freiburg und von RB Leipzig einen Tag vor dem DFB-Pokal-Finale in Berlin an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) noch einte, war ihr Bemühen, den Druck nicht zu groß werden zu lassen. "Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es toll", sagte SC-Coach Streich bei der Pressekonferenz im Olympiastadion. "Und wenn wir ihn nicht gewinnen, geht die Welt auch nicht unter." Bei Leipzigs Tedesco stieg die ohnehin schon gute Laune, als er auf Christopher Nkunku angesprochen wurde. Den Offensivstar, der RB im dritten Anlauf zum ersten Pott führen soll - und laut Club-Boss Oliver Mintzlaff auch über den Sommer hinaus bleibt.

Für Freiburg ist es das erste DFB-Pokal-Finale. Es sei "wunderbar, hier zu sein", erklärte Streich. "Wir freuen uns sehr, dass wir nach so einer außergewöhnlichen Saison für den Verein nun noch dieses absolute Highlight haben." In der Liga spielten die Badener bis zum letzten Spieltag um die Champions-League-Plätze mit und zogen als Tabellensechster letztlich in die Europa League ein. Phasenweise hatten sie die beste Defensive, hinten raus ging ihnen aber etwas die Kraft aus. Die abschließenden beiden Spiele wurden verloren, in Summe gab es in den zurückliegenden vier Partien zwölf Gegentore.