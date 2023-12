DFB-Pokal "Tut unfassbar weh": BVB leidet und hofft auf Reaktion

"Es tut unfassbar weh, dass wir dieses Jahr wieder eine Riesenchance liegen lassen haben", sagte Torhüter Gregor Kobel nach der verdienten 0:2 (0:0)-Niederlage beim VfB Stuttgart. Die vermutlich größte Titelchance des BVB in dieser Saison ist somit schon dahin. Den Pokal zu gewinnen, müsse immer das Ziel des Clubs sein, erklärte der Schweizer. Der Weg dorthin sei angesichts der vielen ausgeschiedenen Bundesligisten ein vermeintlich einfacher gewesen.

In der Champions League sind die Dortmunder bereits für das Achtelfinale qualifiziert. In der Liga liegen sie allerdings schon zehn Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Verlieren sie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Leipzig, beträgt der Rückstand der Schwarz-Gelben auf die zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigenden Tabellenplätze bereits vier Zähler.