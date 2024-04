DFB-Pokal Überragender Wirtz: Zauberer im "Erlebnispark BayArena"

Xhaka: "Er ist ein ganz, ganz besonderer Spieler"

"Er steht auf jeden Fall ganz oben", antwortete Granit Xhaka (31), der bis Sommer sieben Jahre im Star-Ensemble des FC Arsenal spielte und für die Schweiz bei fünf Welt- oder Europameisterschaften dabei war, bei Sky auf die Frage, wo Wirtz in seinem persönlichen Ranking stehe: "Er liefert mit 20 Jahren ab, jeden dritten Tag, ist so konstant. Er ist gefährlich mit dem Ball, gefährlich ohne den Ball. Er läuft sehr viel, so clever auch ohne den Ball." Sportchef Simon Rolfes erklärte: "Er ist ein ganz, ganz besonderer Spieler. Er zeigt es nicht nur in den Spielen, sondern auch jedes Training."