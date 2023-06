Man habe "mit dem ein oder anderen Kandidaten gesprochen", sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler am Rande eines Events der "Bild"-Zeitung am Freitag: "In Kürze wird es dazu eine Entscheidung geben, aber zu Namen kann ich überhaupt nichts sagen."

Khedira für die Strategie, Wolf für die Jugend

Khedira soll sich vor allem um die strategische Ausrichtung beim Verband kümmern und nach dem Abschied von Völler, der sein Engagement als Direktor der A-Nationalmannschaft bis zur Heim-EM 2024 begrenzt, nach Außen das Gesicht der sportlichen Führung werden. Der 36-Jährige müsste dafür aber zunächst sein Amt als Berater des Bundesligisten VfB Stuttgart aufgeben.