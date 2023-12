DFB-Torwart: Ärztin: Ter Stegen könnte nach OP rund zwei Monate ausfallen

Ter Stegen hatte wegen der Rückenprobleme die beiden Testspiele der DFB-Auswahl gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) verpasst und auch bei folgenden Spielen von Barça zuschauen müssen. Er hatte in diesem Jahr bis zu seinem November-Ausfall in acht von neun Länderspielen im Tor der Nationalmannschaft gestanden.