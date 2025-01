DHB-Testspiel WM im Blick: Handballer gewinnen gegen Brasilien

"Wir brauchten die ersten 15 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Das haben wir danach dann besser gemacht, auch die zweite Halbzeit war durchweg besser", sagte Kapitän Johannes Golla im ZDF. Die Stimmung in der Mannschaft sei so kurz vor der WM sehr gut. "Wir kommen aus einem erfolgreichen Jahr, das schweißt zusammen. Wir freuen uns, dass es jetzt auf das Turnier zugeht", sagte Golla: "Das Fundament ist sehr gut, um erfolgreich Handball zu spielen."

Am Samstag (16.20 Uhr) stehen sich beide Teams zur WM-Generalprobe in Hamburg erneut gegenüber. Dann dürfte auch Nationaltorhüter Andreas Wolff mehr Einsatzzeit bekommen. Der 33-Jährige war am Donnerstag erstmals Vater geworden und wurde von Gislason geschont - feuerte seine Teamkollegen aber von der Seitenlinie an.