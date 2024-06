DHBW: DHBW-Rektor Jäger betont Bedeutung des Studentenwohnheims

Wie berichtet, plant das Studierendenwerk Freiburg- Schwarzwald in Kooperation mit dem Land, der DHBW Lörrach und der Stadt den Neubau des Domizils.

Errichtet werden soll der Bau auf einer 4000 Quadratmeter großen Teilfläche des Parkplatzes an der Hangstraße. Das Land stellt als Eigentümerin das Grundstück zur Verfügung. Die wegfallenden Parkplätze sollen auf anderen Flächen des Landes im DHBW-Umfeld ersetzt werden. Diese, so wurde seinerzeit im AUT betont, stünden in ausreichendem Maße zur Verfügung.

Das Wohnheim

Der Neubau wird die Höhenentwicklung der umliegenden Wohnbebauung an der Ostseite der Hangstraße konzeptionell aufnehmen. Die Platanen an der Straße werden erhalten – eine Machbarkeitsstudie habe diesen Ansatz bestätigt, hieß es. Die aktuelle Planung umfasst 109 Wohnheimplätze, verteilt auf vier Vollgeschosse und ein halbseitig genutztes Untergeschoss. Die Übernahme aller externen Planungskosten durch das Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald sei vertraglich gesichert, so die Stadt.