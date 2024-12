DHBW im Kreis Lörrach: Stipendien für engagierte Studenten vergeben

Engagierte Studenten

„An der DHBW Lörrach vermitteln wir nicht nur fachliche Expertise, sondern legen auch großen Wert auf die persönliche Entwicklung und die Förderung sozialer Kompetenzen. Die ausgezeichneten Studenten sind Vorbilder, wie man Verantwortung übernimmt und sich aktiv in die Gesellschaft einbringt“, betonte Rektor Gerhard Jäger bei der Übergabe der Stipendien. Die Vergabekriterien des Stipendiums setzen einen Notendurchschnitt von 1,7 oder besser voraus sowie ein nachweisbares Engagement außerhalb des Studiums: sei es in der Studentenvertretung, in Vereinen oder anderen gesellschaftlichen Initiativen.

Die diesjährigen Stipendiatten sind: Nina Schönfelder (Gesundheitsmanagement). Sie ist in der Studentenvertretung und der Academic Society of Finance engagiert, einem gemeinnützigen Verein, der sich der Förderung der finanziellen Bildung und des Fachwissens unter Studenten widmet. Ilayda Babadagi (Wirtschaftsingenieurwesen) ist Nachhaltigkeitsscout, Kurssprecherin und aktiv in verschiedenen Vereinen. Julian Wehrle (Elektrotechnik) ist Kurssprecher, Mitglied der Feuerwehr und engagiert sich in lokalen Vereinen. Vincent Weingardt (Informatik ist stellvertretender Kurssprecher und engagiert sich in der Studentenvertretung. Ji Lin Ingo Dannenberger (Informatik) ist stellvertretender Studierendensprecher und derzeit im Auslandssemester, weshalb er nicht auf dem Gruppenfoto abgebildet ist.