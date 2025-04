DHBW Lörrach: Den trinationalen Abschluss in der Hand

Die beiden einzigartigen Studiengänge an der DHBW unter der Leitung von Wolfgang Schmid-Grotjohann (IBM) und Jens Weber (Mechatronik), beinhalten das Studium in drei Ländern. Die Studenten besuchen abwechselnd die Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Muttenz und Basel, die Duale Hochschule Baden-Württemberg Lörrach und die Université de Haute-Alsace in Mulhouse und Colmar. Sie profitieren so von einer internationalen Perspektive, grenzüberschreitendem Austausch und neben drei Unterrichtssprachen (Deutsch, Englisch und Französisch) auch von drei Hochschulabschlüssen aus den drei Ländern.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden auch die Jahrgangsbesten und die jeweils beste Bachelorarbeit der beiden Studiengänge ausgezeichnet. Jahrgangsbester im Studiengang Mechatronik Trinational ist Christoph Biegel. Jahrgangsbeste von International Business Management Trinational sind Callista Meier und Morena Rönnau. Für die beste Bachelorarbeit in Mechatronik Trinational wurde Timm Rüsch ausgezeichnet. Morena Rönnau wurde für die beste Bachelorarbeit in International Business Management geehrt.