Diagnose Hirntumor: Der zweijährige Philian kämpft mit „Sonnenstrahlen“ gegen „Schneeball im Kopf“

Zurück aus der Klinik, gab es das Wiedersehen mit dem Familienhund „Littlefood“. Foto: privat

Das Geld wollen die Papas dafür nutzen, sich und Philian kleine Herzenswünsche zu erfüllen: „Eine Reise ans Meer nach Holland, wo Philian 2023 so glücklich war, oder ein paar Tage im Center Parc in den Vogesen“, nennt sein Vater einige Beispiele. Vor allem aber soll es der weiteren medizinischen Behandlung dienen, die mit einiger Wahrscheinlichkeit außerhalb Deutschlands stattfinden wird – und damit jenseits dessen, was die hiesigen Versicherungen übernehmen. „Wir wollen vorbereitet sein – auf Medikamente, neue Therapien, ... und auch mögliche Behandlungen im Ausland. Weil wir nicht wissen, welche Chancen sich morgen auftun – aber bereit sein wollen, sie zu ergreifen“, sagt Andreas Papa.

Die Spendensumme übertrifft die kühnsten Hoffnungen der Familie – schon die 100 000 waren „eigentlich unrealistisch hoch angesetzt“, sagt Papa. „Wir sind immer noch sprachlos und überwältigt.“ Dennoch sei ungewiss, ob das Geld reicht. Die ersten Kostenvoranschläge für die anvisierten Behandlungen in der Schweiz kommen gerade erst herein, und sie dämpfen diese Hoffnung.

„Eure Anteilnahme trägt uns“

Zu den Geldspenden kommen unzählige Rückmeldungen und Aktionen, die Anteilnahme ausdrücken, Mut machen wollen, und der Familie auf ihre je ganz eigene Weise Kraft geben, indem sie „unbezahlbare Momente geschenkt haben, in denen alles andere stillsteht – und nur das Hier und Jetzt zählt“, so Papa. Ein Fotoshooting gleich am ersten Tag nach Philians letzter Bestrahlung, das wunderschöne, innige Bilder der Familie als immer-bleibende Erinnerung geschaffen hat. Der Kuchenverkauf einer Frauen-Freundes-Gruppe aus Hausen, bei dem Spenden gesammelt und Unterstützung signalisiert wurde. Oder der aufregende Tag bei der Steinener Feuerwehr, mit dem der Verein „German Pink Force“ und die Feuerwehrkameraden dem Kleinen gemeinsam ein unvergessliches Abenteuer geschaffen haben. „Eure Anteilnahme, euer Mitgefühl, eure Hilfsbereitschaft – sie tragen uns in einer Zeit, in der uns selbst oft die Kraft fehlt“, fasst Andreas Papa in Worte, was die vielgestaltige Unterstützung für die Familie bedeutet.

Unterstützungsaktionen in Hausen Foto: zVg/privat

Nach dem Feuerwehrabenteuer gab es Leckereien für den kleinen Feuerwehrmann, Foto: zVg/privat

Der Krankheit ein Gesicht geben

Es sind ungemein berührende und offene Worte, die Philians Vater findet, um die Umwelt an dem so persönlichen und schmerzhaften Schicksal seiner Familie teilhaben zu lassen. Dabei war der Gang an die Öffentlichkeit keineswegs einfach: „Es fällt uns nicht leicht, um Hilfe zu bitten. Aber wir wissen: Allein schaffen wir es nicht“, bekennt Philians Vater unumwunden. „Und wir wollen, dass diese schreckliche Krankheit ein Gesicht bekommt. Damit DIPG nicht länger ein stilles Schicksal bleibt. Damit mehr Menschen erfahren, wie viel Hoffnung, wie viel Leben, wie viel Liebe auch in einem so kleinen, schwerkranken Kind steckt.“

https://www.gofundme.com/f/philian-braucht-ein-wunder