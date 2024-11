Dialysepraxis Schopfheim: Gegen das Chaos beim Patientenverkehr

Gefährliche Situationen

Ein betroffener Taxifahrer hatte sich in der vergangene Woche an unsere Zeitung und an die Stadt und gewandt und seine Besorgnis ausgedrückt: Die Gefahr sei vor allen Dingen bei Rollstuhlab- oder -zuladung hoch, Unfälle würden billigend in Kauf genommen, so sein Vorwurf.

Durch derlei Schilderungen alarmiert, kümmern sich Stadt und Projektträger nun gleich mehrspurig um eine Lösung, versichert der Technische Beigeordnete Thomas Schmitz auf Anfrage unserer Zeitung: Zum einen: Ein Teil der direkt neben der Praxis liegenden Parkplätze des Hotel-Restaurant „Löwen“ werde als Parkfläche für Patienten der Dialysepraxis ausgewiesen. Zwischen Wirtsfamilie und Projektträger wurde demnach eine privatrechtliche Vereinbarung über die Vermietung der Flächen getroffen.