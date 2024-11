Diamantene Hochzeit in Schlechtbach: Liebe überwindet alle Unterschiede

Zusammenhalt ist wichtig

Alfred arbeitete damals als Lohnarbeiter im Wald, ab 1969 als Staplerfahrer bei der Firma Pleuco in Zell im Wiesental. Außerdem versorgte er seinen großen Wald im Familienbesitz. Ehefrau Brigitte schmunzelte: „Mit seinem Wald war er verheiratet, er war so penibel, dass er fast einen Besen hätte mitnehmen können.“ Ab seinem 60. Lebensjahr war er im Vorruhestand und betrieb weiter die Land- und Feldwirtschaft. Für Brigitte war die Eingewöhnungszeit in die Bauernfamilie zuerst schwierig, bald konnte sie aber tatkräftig mit anpacken. Heute betreibt Sohn Thomas die Landwirtschaft mit 60 Rindern.

Den Festtag feiert das Paar inmitten seiner großen Familie und mit Freunden nach einem Gottesdienst in der Gersbacher Kirche in der Festhalle. Zum Rezept nach dem Gelingen einer so erfüllten langen Ehe meint das Jubelpaar unisono: „Wichtig ist das Zusammengehörigkeitsgefühl zueinander, die Familie ist das Wichtigste.“ Und Alfred Blum ergänzt: „Oma ist der Dreh- und Angelpunkt der Familie.“