Diamantene Hochzeit Seit 60 Jahren glücklich mit der Jugendliebe im selben Haus

In Turnhalle kennengelernt

Christel Knie war gerade mal 15 Jahre alt, als sie und der fünf Jahre ältere Harald Beck sich in der alten Maulburger Turnhalle begegneten. Sie war Turnerin beim TuS Maulburg, er Tischtennisspieler beim TV Steinen.

Christel war in Maulburg als Kind der Bauernfamilie Knie in der Bahnhofstraße aufgewachsen. In Maulburg besuchte sie die Grundschule, danach die kaufmännische Schule in Schopfheim. Als sich das Textilunternehmen Medima in Maulburg niederließ, fand sie dort Arbeit bis zur Geburt des zweiten Kindes. Nachdem die Kinder größer waren, hatte sie Halbtagesstellen als kaufmännische Angestellte.