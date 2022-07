Diamond League Hindernisläuferin Krause nach Auftakt: "Schlag ins Gesicht"

Die am 15. Juli beginnenden Weltmeisterschaften in Eugene in den USA kommen aus Krauses Sicht für sie sehr früh. "So schnell, wie es bergab gehen kann, kann es wieder bergauf gehen", sagte sie aber auch. Mit den Heim-Europameisterschaften ab dem 15. August in München gibt es einen weiteren Saisonhöhepunkt. "Da will ich die Gesa sein, die man kennt", betonte Krause. Der Deutsche Leichtathletik-Verband wird an diesem Freitag sein WM-Aufgebot bekanntgeben.