Dichterwettstreit im Kesselhaus: Ein Schlüssellochblick auf weibliche Sexualität

Wie in aller Welt kommt man dazu, Gedichte zu schreiben und sich auf eine Bühne zu stellen? Dies fragt sich Azur in der zweiten Runde. In ihrem Gedicht erinnert sie sich an süßen Apfelkompott an heißen Sommertagen – es ist das etwas andere Liebesgedicht für den (dementen) Opa.