Die Bundestagswahl in Neuenburg und Auggen: Mehr als jeder fünfte Neuenburger hat die AfD gewählt

Die CDU erhielt in Auggen 530 Stimmen (31,5 Prozent, plus 10,1 Prozent). An zweiter Stelle liegt die AfD mit 315 Stimmen (18,7 Prozent, plus 10,3 Prozent). Grüne und SPD liegen mit 249 Stimmen (14,8 Prozent, minus 5,6 Prozent) und 238 Stimmen (14,1 Prozent, minus 9,9 Prozent) fast gleichauf. Auf die Linke entfielen 108 Stimmen (6,4 Prozent, plus 4,4 Prozent). Die FDP holt in ihrer früheren Hochburg 95 Stimmen (5,6 Prozent, minus 10 Prozent). Die Wahlbeteiligung im Winzerdorf lag bei 83,6 Prozent. 1689 der 2020 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben.