Die Bundestagswahl in Schliengen: CDU stärkste Kraft, SPD stürzt ab

Hohe Wahlbeteiligung

Die hohe Wahlbeteiligung hatte sich bereits im Laufe des Tages abgezeichnet. „Es läuft non stop“, auch über die Mittagszeit gab es praktisch keinen Leerlauf, hieß es gegen 14 Uhr im Bürger- und Gästehaus in Schliengen, dem größten Wahllokal. Wahlhelfer Jürgen Czech freute sich dort über eine „sehr gute Wahlbeteiligung“. Das gleiche Bild zeigte sich in Mauchen, dem kleinsten Wahllokal der Gemeinde. Schon kurz vor der Öffnung um acht Uhr hatten dort die ersten Wähler darauf gewartet, ihre Stimme abgeben zu können. „Es sieht nach einer guten Wahlbeteiligung aus“, meinte Ortsvorsteher Hartmut Sommerhalter zur Halbzeit gegen 13.30 Uhr.

Mit tierischer Begleitung: „Hunde in der Wahlkabine sind kein Problem“, meint Ortsvorsteher Hartmut Sommerhalter, während Chaky seinem Herrchen in den Nebenraum hinterher trottet. „Er kann ja schweigen“, fügt Sommerhalter mit einem Schmunzeln hinzu. Foto: Claudia Bötsch

In Schliengen waren insgesamt 4600 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 1614 von ihnen hatten Briefwahl beantragt. Rund 70 Wahlhelfer waren im Einsatz. Mancher gab seine Stimme am Sonntag im bunten Häs ab – auf dem Weg zu einer Fasnachtsveranstaltung in der Umgebung.

Froh, nach 2021 wieder eine Wahl „ohne Corona-Alarm, Hygiene-Konzept und Masken“ zu haben, zeigte sich Lioba Baumgartner vom Schliengener Rathaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie ist die Hauptverantwortliche für die Wahl. Die Wahl 2021 sei mit einem unglaublichen Aufwand verbunden gewesen, erinnert sie sich zurück. Demgegenüber sei die Kollision mit Fasnacht kein Problem. In Liel musste wegen des Zunftabends für die Wahl in den Kindergarten ausgewichen werden, und in Niedereggenen wurde wegen der Kinderfasnacht ausnahmsweise im Neubau der Niedereggener Grundschule gewählt.