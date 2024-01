Die erkrankte Prinzessin Warum Kate für die Royals so wichtig ist

Erst nach Ostern soll die Prinzessin von Wales wieder die für die Monarchie so wichtigen öffentlichen Termine wahrnehmen, bis dahin nur von zuhause ein wenig arbeiten. Die Royals müssen also rund zwei Monate auf ein wichtiges Gesicht verzichten.

In der Königsfamilie steht Kate eigentlich für einen neuen Schwung, wie ein Autor in der Boulevardzeitung "Daily Mail" kommentierte. Während der König in einem Alter sei, wo man einen Eingriff wie bei ihm geplant erwarten könne, strahle Kate Jugend aus. Sie halte nicht nur ihre eigene Familie zusammen, sondern habe auch der Königsfamilie eine dringend benötigte modernere Seite gebracht. Nun muss die Prinzessin vorerst das Krankenbett hüten.