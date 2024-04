«Die Kreuzung der Welt» Der New Yorker Times Square wird 120

Der damalige Bürgermeister George McClellan unterzeichnete daraufhin 8. April vor genau 120 Jahren eine Resolution, die die nördlich des Gebäudes gelegene, langgezogene dreieckige Kreuzung offiziell in "Times Square" umbenannte. "Times Square ist der Name des neuen Zentrums der Stadt", titelte die namensgebende Tageszeitung am nächsten Morgen.

Die "New York Times" zog bald weiter

Vorher hatte der Platz Long Acre Square geheißen, nach einem früheren Kutschenviertel in London, denn auch rund um den heutigen Times Square waren einst Pferde und Kutschen untergebracht. Aber an diesem Namen hing niemand so richtig und mit der Ankunft von immer mehr Autos und Wolkenkratzern wie dem der "New York Times" schien der neue Name zeitgemäßer. Die Tageszeitung selbst zog allerdings schon 1913 weiter in den Westen Manhattans und verkaufte den "One Times Square"-Turm 1961.