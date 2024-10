Die Lage im Überblick Kiew erwartet vom Westen rasche Antworten auf "Siegesplan"

"Außerdem verfügen einige Partner über spezielle Technologien, die in der Ukraine bereits jetzt eingesetzt werden können", sagte Selenskyj. Er dankte allen, die bisher schon investiert hätten im Rüstungssektor – besonders bei der Produktion von Drohnen. Bei seinem Besuch in Paris sei über ein neues ukrainisch-französisches Modell gesprochen worden. Dies solle nun auf Ebene der Verteidigungsminister vertieft werden.

Selenskyj hat in dem seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg immer wieder erklärt, er wolle die Ukraine zu einem der weltweit größten Waffenproduzenten machen. Um gegen das zahlenmäßig weit überlegene russische Militär bestehen zu können, sind die ukrainischen Streitkräfte auf neue Waffen und Munition ihrer Verbündeten angewiesen.

Selenskyj: Halten definierte Linien im Raum Kursk

Mit Blick auf die ukrainische Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk sagte Selenskyj, das ukrainische Militär halte dort die definierten Linien. Zuvor habe es Versuche der feindlichen Streitkräfte gegeben, die ukrainische Armee von ihren Positionen zu vertreiben. Er widersprach damit indirekt russischen Behauptungen, dass Moskaus Truppen dort mehrere Ortschaften zurückerobert hätten.

Die ukrainische Armee war Anfang August im Gebiet Kursk einmarschiert und hat dort Dutzende Ortschaften besetzt. Nach Angaben Selenskyjs soll so der Druck auf Russland für Verhandlungen erhöht werden. Die Militärführung in Moskau hat angekündigt, das russische Gebiet bald zu befreien.

Tote und Verletzte bei Angriffen

Im Gebiet Donezk im Osten der Ukraine kostete der Krieg nach Angaben der Staatsanwaltschaft mindestens zwei weitere Menschen das Leben, zudem seien zehn verletzt worden. In einem Fall habe eine Drohne ein Auto getroffen, der 19 Jahre alte Fahrer sei dabei getötet worden. Im Kreis Pokrowsk sei in einem Dorf eine 84 Jahre alte Frau bei einem russischen Angriff ums Leben gekommen. In anderen Fällen habe es Verletzte durch russischen Artilleriebeschuss gegeben.

Im russischen Gebiet Belgorod an der Grenze zur Ukraine meldeten die Behörden ebenfalls einen Toten in dem Dorf Ustinka. Zwei Menschen seien zudem verletzt worden durch Beschuss von ukrainischer Seite. Die Ukraine greift in ihrem Abwehrkampf gegen die Invasoren immer wieder auch russisches Gebiet an.