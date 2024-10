Die Lage im Überblick Pentagon: 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland

"Schutzwall gegen Russlands imperiale Ambitionen"

Selenskyj bat die Regierungschefs des Nordischen Rates, auch Druck auf Deutschland auszuüben. Er erwarte "eine politische Entscheidung, die geopolitische Klarheit für die Ukraine und ganz Europa bringen und uns in der Diplomatie mit Russland stärken würde", sagte er. "Wenn die Ukraine eine Einladung in die Nato erhält, wird sie zu einem unüberwindbaren Schutzwall gegen Russlands imperiale Ambitionen." Sein Land verdiene eine ehrliche Antwort. "Bitte arbeiten Sie mit Partnern in ganz Europa - insbesondere in Berlin - zusammen, damit wir diese geopolitische Klarheit gemeinsam erreichen können."

Selenskyj hatte in diesem Monat auch Kanzler Olaf Scholz (SPD) und andere europäische Staats- und Regierungschefs getroffen, um für eine rasche Einladung in die Nato zu werben. Die Forderung ist Kernpunkt des von ihm so bezeichneten "Siegesplans" im Kampf gegen den seit fast 1.000 Tagen andauernden russischen Angriffskrieg. Der Chef seines Präsidentenbüros, Andrij Jermak, wird heute (19.30 Uhr Ortszeit; Mittwochmorgen deutscher Zeit) zu einem Treffen mit US-Außenminister Anthony Blinken in Washington erwartet.

Präsident fordert Waffenkäufe und Investitionen

Selenskyj dankte Dänemark und den anderen Staaten für die bisher geleistete Militärhilfe und Investitionen in die Waffenproduktion in der Ukraine. Sein Land brauche unabhängig von Lieferengpässen oder wechselnden politischen Stimmungen etwa Artilleriegeschosse und Drohnen.