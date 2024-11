Die Lage im Überblick: Russland greift Ukraine wieder aus der Luft an

Andere Armeen ziehen junge Männer mit der Volljährigkeit ein, also ab 18 Jahren. Diese Jahrgänge sind allerdings in der Ukraine zahlenmäßig schwach. Tychyj sagte, die Rekrutierung sei weniger eine Frage des Alters. Dem Land fehle es an Ausrüstung und Waffen, um bereits mobilisierte Soldaten auszustatten. Selenskyj unterzeichnete unterdessen ein umstrittenes Gesetz, wonach ein einmaliges Desertieren von Soldaten bei einer freiwilligen Rückkehr in den Militärdienst straffrei bleibt.

Verteidigung macht fast zwei Drittel des ukrainischen Haushalts aus

Ebenfalls setzte der Präsident mit seiner Unterschrift den Haushalt der Ukraine für 2025 in Kraft. Er sieht Ausgaben von 3,6 Billionen Hrywnja (etwa 82 Milliarden Euro) vor. Knapp zwei Drittel davon, nämlich 2,23 Billionen Hrywnja, sind für Verteidigung und Rüstung vorgesehen. Als eigene Einnahmen erwartet die Ukraine 2,05 Billionen Hrywnja. Für Bürger und Unternehmen werden die Steuern schon ab November stark erhöht. Zur Deckung des Fehlbetrags ist das Land auf ausländische Finanzhilfe angewiesen. Ministerpräsident Denys Schmyhal sagte trotzdem, dass die Ukraine zuversichtlich in das neue Haushaltsjahr gehe.

Norwegen gibt mehr Geld

Die norwegischen Parlamentsparteien wollen die Ukraine im nächsten Jahr mit mindestens 35 Milliarden norwegischen Kronen unterstützen, wie die Regierung des russischen Nachbarlandes nach einem Treffen im Parlament in Oslo mitteilte. Umgerechnet sind das knapp drei Milliarden Euro. Knapp zwei Drittel davon sollen in die militärische Unterstützung fließen, der Rest ist für humanitäre und zivile Unterstützung vorgesehen. Es handle sich um ein wichtiges Signal für die Ukraine, aber auch für diejenigen, die das Land angreifen, sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB.