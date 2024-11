Die Lage im Überblick: Ukrainische Großstadt kämpft mit Folgen von Drohnenattacken

Selenskyj: Weit weg von einem echten Frieden

Russland hatte die Ukraine in der Nacht zu Dienstag mit einer bislang beispiellosen Zahl an Drohnenangriffen überzogen. Nach Angaben der ukrainischen Flugabwehr wurde das Land mit 188 Drohnen und vier ballistischen Raketen des Typs Iskander-M attackiert. Laut dem ukrainischen Nachrichtenportal "Ukrajinska Prawda" war es die bis dahin größte Anzahl an Drohnen, die Russland in einer Nacht gestartet hat.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj räumte ein, dass im Gebiet Ternopil die Behebung der Folgen der Drohnenangriffe Zeit brauchen werde. "Fast 200 russische Drohnen gegen die Ukraine innerhalb eines Tages sind beinahe 200 Beweise, dass die russischen Bestrebungen extrem weit weg von irgendeiner Idee eines echten Friedens sind", unterstrich der Staatschef in seiner abendlichen Videoansprache. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion.