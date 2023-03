«Die Prinzen» Krumbiegel: Wir kommen nicht immer auf einen Nenner

Für die monatelange Prinzen-Party, die am 16. März in Chemnitz nach einer langen Pause starten soll, haben sich die A-capella-Künstler große Bühnen in ganz Deutschland, in Österreich und der Schweiz ausgesucht. "Große Hallen, große Crew. Und mittlerweile fast zu 50 Prozent verkauft", sagte Krumbiegel mit einem Lächeln im Gesicht.