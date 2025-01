Die Städtische Musikschule Weil am Rhein lädt zum Konzert ein.: Eine Kirche voller Harfen

Harfe in allen Facetten

40 junge Harfenvirtuosen werden am Samstag ab 16 Uhr in der Friedenskirche, Karsthölzlestraße 5, in Weil ab Rhein das Publikum begeistern und die Harfe in all ihren Facetten – von keltischer Musik bis nach Südamerika, von klassischen Stücken bis zur Improvisation – vorstellen, ist der Mitteilung der Musikschule zu entnehmen. Mitwirkende sind Layla al-Sakaff, Juliette Quancard, Elea Schwaller, Lisa Schaich, Antoine Lambert, Sophie Dupaquier, Valentin Wirth, Aurora Dani, Anni Blank, Hector Chardin, Julie Delatorre, Wilelma Fritsch, Angelina Anastasov, Marie-Frédérique Toupin, Paola Claas, Ingrid Laass, Leila Engelsman, Pascale Menassé, Madeline Roqueiro, Prunelle Dreumont-Schom, Erina Bellera-Kolacny, Edgar Richardot-Guiliani, Carolina Melter, Clara Simon Baerwart, Morales Béatrice Prezzi, Joanna Meyer, Ella von Wartburg, Minna Marie Rusch, Laura Allen, Hannah von Allmen, Lucia Schall, Marita Andres, Marie Lindner, Leah Aberle, Semona van-Bredore. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.