Diebe sind in Bad Bellingen und Schliengen unterwegs.: Diebstähle aus Autos

Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen haben sich in der Nacht auf Freitag in den Gemeinden Bad Bellingen und Schliengen ereignet, teilte die Polizei mit. Die Diebstahlsdelikte wurden in Rheinweiler (Bad Bellingen), Am Sonnenrain und in der Weinbergstraße Niedereggenen (Schliengen) begangen. Der Polizeiposten Kandern sucht weitere Geschädigte und bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten unter Tel. 07626/97 78 00 in Verbindung zu setzen.