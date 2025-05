Lörrach Hilfe, die Rente kommt

Rente oder Pensionierung klingt in den Ohren Vieler paradiesisch. Doch der neue Lebensabschnitt hat zwei Seiten. Das erklärt Gerlinde Amschl, Sozial- und Organisations- psychologin, im Interview. Am Freitag gibt sie in der VHS ein dreistündiges Kompaktseminar, wie man vorbereitet in die Rente gleiten kann.