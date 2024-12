Unbekannte Täter haben – vermutlich in der Nacht auf Dienstag – einen Bürocontainer eines Autohauses aufgebrochen, teilt die Polizei mit. Der Bürocontainer steht unmittelbar neben einer Autowerkstatt an der Gewerbestraße in Haltingen. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.