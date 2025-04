Unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 20.30 Uhr von dem Gelände einer Elektrofirma an der Hertzallee in Haltingen Kupferkabel im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Die Kabelabschnitte wurden zur Wertstoffverwertung in einer Gitterbox unter einem Carport gelagert, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Es liege die Vermutung nahe, dass die Örtlichkeit schon Tage zuvor von den unbekannten Tätern ausgekundschaftet wurde.