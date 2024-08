Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Nacht auf Dienstag ein Auto, das vermutlich unverschlossen in der Feldbergstraße geparkt war, durchsucht und aus diesem eine Geldbörse geklaut. Die Bankkarte, die sich in der Börse befand, wurde in der Folge wohl mehrfach benutzt, um an Zigarettenautomaten zu zahlen. Die Polizei rät, sich durch einfache Maßnahmen vor Langfingern zu schützen: Einfach den Wagen selbst ausräumen, bevor es andere tun. Es gelte, Wertsachen mitzunehmen und Autos abzuschließen.