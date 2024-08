Zu einem Diebstahl am Samstag sucht die Polizei Zeugen. In dem kurzen Zeitraum zwischen 17 und 17.15 Uhr wurde ein E-Mountainbike der Marke Giant entwendet, informiert die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Das Mountainbike stand auf dem Hans-Fräulin-Platz in Zell und war an einem Fahrradständer beim Seniorenzentrum angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt laut Polizei rund 3500 Euro. Die Polizei erhofft sich Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter Tel. 07622/66698-0 entgegen.