Jürgen Halter schaute bereits am 29. November des vergangenen Jahres auf vier Jahrzehnte bei der Stadtverwaltung zurück, heißt es in einer Mitteilung. Nach seiner Ausbildung zum Maler und sechseinhalb Jahren in diesem Beruf wechselte er zum Betriebshof. Dort war er für handwerkliche Facharbeiten und weiteren Tätigkeiten im Werkhof im Einsatz, ehe er ab Mai 1993 als Fahrer die kleine Kehrmaschine bediente.