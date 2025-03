Dienstjubiläum in Rheinfelden: Stadtgärtner Stefan Trautmann ist seit 40 Jahren im öffentlichen Dienst

Im Beisein von Amtsleiter Matthias Huber von den Technischen Diensten, Abteilungsleiter Christian Rung von der Stadtgärtnerei, Personalabteilungsleiter Jörg Höferlin und Ute Hornauer vom Personalrat sprach das Stadtoberhaupt dem Jubilar einen herzlichen Dank für dessen Wirken aus und betonte mit Blick auf die langjährige Treue: „Das ist etwas ganz Besonderes und zeigt, dass Sie sich bei uns wohlfühlen.“ Und auch Huber hob hervor: „Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“

Stefan Trautmann trat 1990 in den Dienst der Stadt Rheinfelden ein, nachdem er von 1982 bis 1985 eine Ausbildung in einer Gärtnerei in Wehr absolviert und anschließend fünf Jahre lang bei verschiedenen Kommunen als Gärtner gearbeitet hatte. Heute ist er in der Stadtgärtnerei als Baumkontrolleur tätig und kümmert sich um die rund 5500 registrierten Bäume im Rheinfelder Stadtgebiet.