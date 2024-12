Dienstjubilare Schopfheim: Schule und Halle im Blick

Andreas Kaiser trat am 15. Dezember 1999 seinen Dienst bei der Stadt an. Nach verschiedenen Stationen hat er im Jahr 2010 die Vollzeitstelle als Hausmeister am Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) übernommen. Mit seiner ruhigen und zuverlässigen Art sorge er dafür, dass in der größten Schule Schopfheims stets beste Ordnung und Sauberkeit herrscht, lobt die Stadt. So schaffe er ein angenehmes Lernumfeld für Schüler und Lehrer.

Karlheinz Strübe begann seine berufliche Laufbahn bei der Stadt am 1. Dezember 1999. Nach verschiedenen Tätigkeiten im Bauhof wechselte er 2018 als Hausmeister in die Stadthalle. Im Jahr 2020 verließ er diese und übernahm als Hausmeister mehrere städtische Einrichtungen. Sein Engagement und seine Flexibilität seien beispielhaft. so die Stadt.“ „Strübe ist immer für eine Lösung zu haben und bringt neue Ideen ein, um Abläufe zu optimieren.“ Besonders hervorzuheben seien sein großes Herz für Kinder und sein Humor, der auch in schwierigen Situationen für eine entspannte Atmosphäre sorge.