Dienstleister ADAC-Mitgliederzahl steigt auf 21,4 Millionen

So können Premiummitglieder über eine App telemedizinische Leistungen im Ausland bekommen. Neben der Pannenhilfe für Autofahrer bietet der ADAC seit vergangenem Jahr auch bundesweit Pannenhilfe für Radfahrer an. Das werde sehr gut angenommen. Die vom ADAC mit dem Stromversorger EnBW angebotene Ladekarte für Elektroautos werde von mehr als 250.000 Menschen genutzt. Gut 80.000 E-Autobesitzer hätten sich über den ADAC einen Bonus aus dem Treibhausgas-Quotenhandel zahlen lassen. Für den häuslichen Bereich bietet der ADAC in vielen Städten einen Schlüsselnotdienst an.