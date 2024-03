Dienstleistungen: Die Wartezeit auf Briefe wird sich 2025 verlängern

Dieser Konzernbereich spielt in dem global tätigen Konzern mit seinen rund 594.000 Vollzeitstellen nur noch eine Nebenrolle: Die Brief- und Paketbeförderung im Inland macht circa ein Fünftel der Konzerngeschäfte aus. Beim operativen Ergebnis ist es nur etwa ein Siebtel - das Stammgeschäft ist also deutlich weniger profitabel als andere Konzernbereiche.

Die Postgesetz-Reform soll die einstige Bundespost nun von einem Teil ihres Kostenballastes im Stammgeschäft befreien. Dazu gehören Nachtflieger, die noch immer zur Briefbeförderung eingesetzt werden. Das liegt an besagtem regulatorischen Zeitdruck - von montags bis freitags fliegen drei Maschinen zwischen Hannover und München, Hannover und Stuttgart sowie Stuttgart und Berlin hin und zurück, an Bord ausschließlich beladen mit Briefen. Das gilt auch in puncto Klimaschutz als fragwürdig. Ende März soll damit Schluss sein.

Reduktion der Briefmenge beschleunigt sich

Der am Mittwoch vorgelegte Geschäftsbericht zeigt starke Bremsspuren im Briefgeschäft, das gewissermaßen die Wurzel der Post ist. Die Sendungsmenge sank im vergangenen Jahr Firmenangaben zufolge um 5,6 Prozent auf rund 12,6 Milliarden. 2022 war es nur ein Minus von 0,3 Prozent gewesen, in den Jahren davor hatte sich der Rückgang in der Spanne von 2 bis 3 Prozent bewegt. Die Nachfrage nach Paketen steigt hingegen, 2023 beförderte DHL in Deutschland rund 1,7 Milliarden solcher Sendungen und damit 3,8 Prozent mehr als 2022. Der Logistiker ist im Brief- und Paketgeschäft Marktführer in Deutschland.

Und wie sind die Perspektiven beim Briefgeschäft, das zum Großteil aus Werbepost besteht? Laut Vorständin Hagleitner geht es weiter abwärts. Im Vergleich zu anderen EU-Staaten, bei denen die Postregeln längst gelockert wurden und die Digitalisierung weiter ist als in Deutschland, betrage die Briefmenge nur noch 25 bis 30 Prozent im Vergleich zum jeweiligen historischen Spitzenwert.

Auf die Frage, wo man denn in Deutschland liege, sagte sie, im Jahr 2000 seien pro Tag 80 Millionen transportiert worden und nun seien es 46 Millionen. Demzufolge sind es derzeit noch rund 58 Prozent im Vergleich zu den "goldenen" Brief-Zeiten. Hagleitner rechnet damit, dass die deutsche Briefmenge perspektivisch ebenfalls auf 25 bis 30 Prozent sinkt.

Braucht der Weltkonzern DHL überhaupt noch das heimische Stammgeschäft? Ja, absolut, sagte Finanzvorständin Melanie Kreis. Der Bereich durchlaufe gerade zwar einen "Transformationsprozess", in dem man Geld für Investitionen verdienen müsse. Man habe aber eine klare Perspektive. "Wir haben den führenden Paketdienstleister in der größten europäischen Wirtschaftsregion." Die Äußerung macht deutlich, wo die Musik spielt: bei Paketen - und längst nicht mehr bei Briefen.

"Es gibt weniger Briefe, aber jeder Brief ist sehr wichtig für uns", sagte die für Post & Paket Deutschland zuständige Vorständin Hagleitner.