Dienstleistungen Die Bundesbürger haben weniger Pakete bestellt

Ein weiterer Grund ist das hohe Vergleichsniveau: 2021 war die Paketbranche stark gewachsen, weil die Verbraucher in Coronazeiten viel mehr im Internet bestellten als zuvor. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 ist die Sendungsmenge noch 14 Prozent größer. Bei den Sendungen geht es hauptsächlich um Pakete, aber auch um Express- und Kurierzustellungen. Marktführer ist die Deutsche Post DHL, zu den Wettbewerbern gehören Hermes, DPD und GLS.

Online-Käufe gingen stark zurück

In der Paketbranche unterteilt man in verschiedene Wege: Sendungen von Firmen an Firmen (B2B - business to business), von Firmen an Verbraucher (B2C - business to consumer) und - eher als Nische - von Verbrauchern an Verbraucher (C2C). Im B2C-Segment - also vor allem Online-Käufe von Privatleuten - ging es besonders stark bergab, hier sanken die Sendungsmengen der Studie zufolge im vergangenen Jahr um 10,7 Prozent. Bei B2B lag das Minus nur bei 3,8 Prozent.