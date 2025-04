Dieter-Kaltenbach-Stiftung: Kreative Osterferien für kleine Künstler

Das Besondere an den Kursen sei, dass nicht nach festgelegten Schemata gearbeitet werde. Natürlich würden Grundlagen der Technik und des Handwerks vermittelt, die Kindern seien aber im Prozess komplett frei in der Entfaltung ihrer Ideen und Möglichkeiten. Das spiegelt sich auch in der Vielfalt der Kunstwerke wieder.

Kurse kommen an

Am Dienstag waren rund 170 Kinder auf dem Gelände der Dieter-Kaltenbach-Stiftung. 70 nehmen am offenen Ferienprogramm teil, das täglich von 7.30 bis 16.30 Uhr stattfindet – und das in allen Schulferien außer an Weihnachten. In den Sommerferien finde sogar eine Betreuung von 100 Kindern statt. Eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr ist auch für die Kinder in den VHS-Kursen möglich und kann dazugebucht werden. Es sind unterschiedliche Tickets buchbar, deren Preise sich am Einkommen orientieren. Unterstützung für Familien bietet der Sozialfond (Chinderlache), mit dem Familien bezuschusst werden, denen finanzielle Mittel fehlen.